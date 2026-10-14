Yemen Başbakanı Zindani, Taiz ablukasını savaş suçu saydı, sorumluları uyardı

Yemen Başbakanı Şayi Muhsin ez-Zindani, Husilerin sivilleri hedef almaya ve Taiz kentini kuşatmaya devam etmesinin zaman aşımına uğramayacak bir "savaş suçu" olduğunu belirterek, sorumluların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Yemen Başbakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalara göre, Başbakan Zindani, Taiz Valisi Nebil Şemsan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, valilikteki insani durum, hizmetlerin aksaması ve kente uygulanan ablukanın yansımaları ele alındı.

Zindani, görüşme sırasında, "Husilerin, Taiz'deki sivilleri sürekli hedef alması ve şehre uyguladığı acımasız abluka, zaman aşımına uğramayacak bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Taiz Valisi Şemsan ise Başbakan Zindani'ye kentteki insani durum, insan hakları ihlalleri ve halkın maruz kaldığı baskılar hakkında bilgi verdi.

Vali Şemsan, gıda, ilaç, su, yakıt ve temel hizmetlere erişimdeki kısıtlamaların yanı sıra yerleşim yerlerinin hedef alındığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, ayrıca yaşamsal ve sağlık tesislerinin bombalandığını aktardı.

Şemsani, bu durumun sivillerin hayatı ve halk sağlığı üzerinde giderek artan riskler oluşturduğu uyarısında bulundu.

"Taiz halkını yalnız bırakmayacağız"

Başbakan Zindani ise hükümetin, Husilerin ilerleyişi ve ablukanın sonuçlarıyla mücadele etmek için Taiz'deki yerel yönetimle birlikte ulusal ve yürütme sorumluluklarını üstlendiğini belirterek, Taiz halkını bu zorluklar karşısında yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Merkezi hükümet ile yerel yönetim arasındaki çabaların birleştirilmesi ve halkın çektiği acıları hafifletmek için mevcut imkanların seferber edilmesi çağrısında bulunan Zindani, kentin sorunlarının her düzeyde takip edilmesi ve devletin vatandaşlarına karşı sorumluluklarının somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Taiz halkının direnişini ve şehri savunmak için mücadele eden halk direniş güçleri ile silahlı kuvvetlerin duruşunu takdir eden Zindani, Taiz'in cumhuriyetin ve devlet projesinin savunulmasında her zaman en ön saflarda yer aldığını ve almaya devam edeceğini dile getirdi.

Yemen Başbakanı Zindani ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme, Taiz'deki ablukanın kaldırılması ve sivillerin korunması için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına göre, Husiler, Taiz vilayetinde hükümetin kontrolündeki bölgelere giden yolların çoğunu kapalı tutuyor.

İnsan hakları örgütleri, Husileri Yemen'de çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana Taiz şehrine abluka uygulamak ve insani yardım konvoylarının bölgeye ulaşmasını engellemekle suçlarken, Husiler ise bu iddiaları reddediyor.