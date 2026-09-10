Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan Babulmendeb uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan Babulmendeb uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb Boğazının ikinci bir Hürmüz'e dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Alimi, Husilerin Babulmendeb ile Taiz'in batı cephelerinde gerilimi tırmandırdığına dikkat çekerek uluslararası toplumun her iki tarafı eşit gören söyleminden vazgeçmesini istedi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb Boğazının ikinci bir Hürmüz'e dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da AB'nin Yemen Büyükelçisi Patrick Simonet ile Hollanda'nın Yemen Büyükelçisi Jeannette Seppen ile görüşmesini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Alimi, Yemen'de yaşanan gelişmelerin, Yemen-AB ortaklığını sadece Yemen için değil, Kızıldeniz'in güvenliği, seyrüsefer ve uluslararası ticaret açısından da önemli hale getirdiğini kaydetti.

İran destekli Husilerin, özellikle Babulmendeb ile Taiz'in batı cephelerinde gerilimi tırmandırdığına dikkat çeken Alimi, devletin, Yemen halkını koruma, otoritesini toprakların tamamına yayma, kıyılarını, limanlarını ve karasularını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.

Alimi, "Yemen, Babulmendeb'i savunarak, sadece kendi güvenliğini ve egemenliğini savunmakla kalmıyor bilakis ticaret, enerji kaynakları ve hayati önem taşıyan gıda maddeleri tedariği için en önemli su yollarından birini de savunmuş oluyor." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşanan gerilimle İran'ın, kendisine yönelik uluslararası baskıyı, komşu ülkeleri hedef alarak, enerji tesislerini, Kızıldeniz'i ve tedarik zincirlerini tehdit ederek dışarıya ihraç etme ve ekonomik bir krize dönüştürme politikası arasında çok net bir bağlantı olduğunu dile getirdi.

Alimi, Babulmendeb'in ikinci bir Hürmüz'e ve Yemen'in de İran rejiminin jeopolitik şantaj platformuna dönüştürülmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede yaşanan son çatışmaları başlatan tarafın Yemen hükümeti değil Husiler olduğunu vurgulayan Alimi, o nedenle uluslararası toplumun, her iki tarafı da sorumlulukta eşit görerek itidalli olmaya çağıran klişeleşmiş söyleminden vazgeçmesini istediklerini dile getirdi.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz başından bu yana askeri gerilim yaşanıyor. Bu süreç, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından yıllarca süren görece sakin dönemin sona ermesinden sonra yeniden başlayan çatışmaların parçası olarak değerlendiriliyor???????.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Hükümet güçleri ve müttefikleri ise ülkenin güney ve doğusundaki bölgelerin büyük bölümünde hakimiyetini sürdürüyor.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana İran'dan destek almakla suçlanan Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen koalisyona öncülük ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan Babulmendeb uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:53
Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 23:11:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan Babulmendeb uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement