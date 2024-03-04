Yemen'de ABD ve İngiliz güçlerine saldırı - Son Dakika
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Yemen'de ABD ve İngiliz güçlerine saldırı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmezken, ABD ve İngilizler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

04.03.2024 23:08
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentine bağlı Bakım beldesindeki Yesnim bölgesine ABD ve İngiliz güçleri tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmezken, söz konusu gelişme hakkında ABD ve İngilizler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de ABD ve İngiliz güçlerine saldırı - Son Dakika

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