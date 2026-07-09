Yemen'de Dang Humması Alarmı: 30 Ölü - Son Dakika
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Yemen'de Dang Humması Alarmı: 30 Ölü

Yemen\'de Dang Humması Alarmı: 30 Ölü
09.07.2026 17:25
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Yemen'de 2026'nın ilk altı ayında 5.700 dang humması vakası görüldü, 30 kişi yaşamını yitirdi.

ADEN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2026'nın ilk altı ayında 5.700'den fazla dang humması vakası tespit edilirken, hastalık nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yağış sezonunun başlamasıyla birlikte sivrisinek kaynaklı bu hastalığın daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu.

Taiz vilayetinde görev yapan sağlık yetkilisi Taysir el-Sami çarşamba günü yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının 15 ölümle güneydeki liman kenti Aden'de yaşandığını belirtti. Bu sayı, ocak-haziran döneminde dang hummasına bağlı ölümlerin yarısını oluşturdu.

Yağışlarla birlikte sivrisinek popülasyonunun artmasının dang hummasının yayılımını hızlandırabileceğine dikkat çeken el-Sami, sivrisinekle mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması, hastalık takip sistemlerinin güçlendirilmesi ve vakaların daha hızlı teşhis edilerek tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen, Husi güçlerinin 2014 yılının sonlarında başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki geniş bir bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana çatışmaların gölgesinde bulunuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da 2015 yılında uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek vermek amacıyla ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Yıllardır süren çatışmalar Yemen'i dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bırakırken, sağlık sistemini de büyük ölçüde çökme noktasına getirdi. Ülkede milyonlarca kişi insani yardım ve temel kamu hizmetlerine erişim konusunda ciddi sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Dang Humması Alarmı: 30 Ölü - Son Dakika

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