Yemen'de Gerginlik Tırmanıyor - Son Dakika
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Yemen'de Gerginlik Tırmanıyor

13.07.2026 19:41
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Yemen Başkanlık Konseyi, Husilere karşı güvenlik hazırlıklarının artırılmasını talep etti.

Yemen Başkanlık Konseyi, hükümet, ordu ve güvenlik güçlerine hazırlık seviyesinin en üst seviyeye çıkarılmasına ilişkin talimat verdi.

Konsey Başkanı Reşad el-Alimi, Yemen'deki İran destekli Husilerin, İran'a ait yeni bir uçuşu karşılamada ısrar etmesinin "devlet kurumlarının hiçe sayılmasını; ülkenin daha fazla gerginliğe sürüklenmesini önlemek için sarfedilen çabaların açıkça reddini yansıtan bir adım" olduğunu belirtti.

Alimi, hükümet, ordu ve güvenlik güçlerine ülkenin egemenliğinin korunması ve herhangi bir ihlalin teklarlanmaması amacıyla en üst düzey hazırlık durumuna geçilmesi yönünde talimat verdiğini ifade etti.

Yemen hükümetinin daha önce de olduğu gibi bugün de Sana Havalimanı'ndan sivil uçuşların yeniden başlatılmasına hazır olduğunu belirten Alimi, hükümetin ayrıca Husi mensuplarının Tahran'dan Sana'ya Yemen Havayollarının kiralayacağı bir uçakla taşınmasının sağlanmasına da destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Alimi, Husilerin bu girişimlerin tamamını reddettiğini; devlet kurumlarının dışında fiili bir durum dayatmakta ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Husileri, "bölünmeyi kalıcı hale getirmeye ve devlet kurumlarını zayıflatmaya çalışmakla" suçlayan Alimi, Husilerin ayrıca sivilleri ve ulusal imkanları Yemen halkının maslahatıyla ilgisi olmayan projelere hizmet edecek araçlar olarak kullanmayı amaçladıklarını belirtti.

Yemen Bakanlar Kurulu ise Husilerle yaşanan gerginliği yönetmek için bir kriz yönetim ekibi kurulması yönünde karar alındığını açıkladı.

Yemen'de daha önce de yaşanan benzer olaya ilişkin Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, birkaç gün önce yaptığı açıklamada İran'a ait "Mahan Air" şirketinin 3 Temmuz'da Sana'ya bir uçuş gerçekleştirerek Husi heyetini Tahran'a taşıdığını gündeme getirmişti.

Alimi, bu uçuşun ardından yaşanan krizin ele alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantı çağrısında bulunmuştu. ???????

Ne olmuştu?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Havacılık, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Gerginlik Tırmanıyor - Son Dakika

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