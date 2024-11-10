Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya ve Amran iline 7 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, başkent Sana'ya 5 hava saldırısı düzenledi.
Saldırıların 4'ünün Senhan ilçesinin Cerban bölgesini, diğerinin El-Hefa semtini hedef aldığı kaydedildi.
Haberde ayrıca savaş uçaklarının Amran ilinin Sufyan ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler, dün de ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Yemen'de Husi İtirazı: ABD ve İngiltere Hava Saldırıyla Vuruldu - Son Dakika
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