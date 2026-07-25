Yemen'de Husi Suçlamaları ve Hava Saldırıları

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Sultan el-Arada, İran destekli Husileri, darbeyi sona erdirmek için başlatılan tüm girişimleri reddetmek ve sadece savaş seçeneğine itimat etmekle suçladı.

Yemen'in Marib ve Cevf kentlerinde Husi milislerine ait takviye güçlerin hava saldırılarıyla hedef alındığının duyurulmasının ardından, Marib'de Arada'nın başkanlık ettiği ve Savunma Bakanı Tahir el-Akili ve Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz'in de katıldığı bir toplantı yapıldı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, hükümetin savunma ve operasyonel kapasitelerini görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantıda, sahadaki gelişmeler ele alındı.

Arada, toplantıda, Yemen halkının yıllardır verdiği ulusal savaşın, cumhuriyetin ve ulusal kazanımların korunması için belirleyici olduğunu belirtti.

Devlet kurumlarının hükümet elinde toplanması, isyan ve darbe halinin sona erdirilmesi için çalışmaya devam etme çağrısı yapan Arada, Husilerin bu bağlamda tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri reddettiğini ve sadece savaş seçeneğine itimat ettiğini ifade etti.

Husilerden, Arada'nın suçlamalarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen devlet televizyonu, Marib ve Cevf vilayetlerinde Husilere ait mevzilerin hava saldırılarıyla vurulduğunu duyurmuştu.