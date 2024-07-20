Yemen'de Husiler, yeterli miktarda petrol ürünü olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, yeterli miktarda petrol ürünü olduğunu duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkede yeterli miktarda petrol ürünü bulunduğunu açıkladı. Husilerin sözde Petrol Bakanı, İsrail'in Hudeyde Limanı'ndaki petrol tesislerine saldırısının petrol ürünlerine etkisini değerlendirdi. Husiler, kontrol ettikleri bölgede yaşayan Yemenlilere yeterli miktarda petrol ürünü olduğunu belirterek, krize yol açılmaması için benzincilere gitmemelerini istedi. İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırı sonrasında durumun kontrol altında olduğu mesajı verildi.

20.07.2024 23:21
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Yemen'de İran destekli Husiler, ülkede yeterli miktarda petrol ürünü bulunduğunu duyurdu.

Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tesislerine saldırı düzenlemesinin petrol ürünlerine etkisi üzerine değerlendirmede bulundu.

Daris, Husilerin kontrolü altındaki bölgede yaşayan Yemenlilere "yeterli miktarda petrol ürünü bulunduğu" konusunda güvence vererek, "benzin istasyonlarına giderek krize yol açılmamasını" istedi.

"Akaryakıt istasyonları normal bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor." diyen Daris, Hudeyde'ye yönelik saldırı sonrasında durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj verdi.

Husilerin sözde Elektrik Bakanı Muhammed el-Bahiti ise İsrail saldırısının, Hudeyde'deki elektrik üretim tesisinin ve yakıt tanklarının ciddi zarar görmesine yol açtığını kaydetti.

İsrail, Yemen'deki Hudeyde şehrine saldırdı

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde şehrinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu. Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlenerek Husilerin İsrail'i tekrar hedef almaları durumunda aynı sonuçla karşılaşacaklarını belirtmişti.

Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, yeterli miktarda petrol ürünü olduğunu duyurdu - Son Dakika

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