Yemen'de Zemar Kentindeki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Yemen'de Zemar Kentindeki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

Yemen'in kuzeyindeki Zemar kentinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı. Husiler tarafından kaymakam atanan Fuad el-Kudeymi, seldeki son gelişmeleri yerel basına aktardı ve 25'ten fazla evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kudeymi, ağustos ayı başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların sonucunda 180 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

02.09.2024 17:46
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Yemen'in kuzeyindeki Zemar kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.

Zemar kentine bağlı Visab es-Safil ilçesine Husiler tarafından "kaymakam" olarak atanan Fuad el-Kudeymi, yerel basına yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybeden 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a çıktığını aktaran Kudeymi, sellerde 25'ten fazla evin ise kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kudeymi, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisini paylaştı.

Başkent Sana ve diğer bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutan İran destekli Husiler, sadece 29-30 Ağustos tarihlerinde Zemar bölgesinde yaşanan sellerde 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Ülkede ağustos ayı başından bu yana yaşanan sellerde yaklaşık 180 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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