Yemen'de Yaz Dolu Yağışı Şaşırttı - Son Dakika
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Yemen'de Yaz Dolu Yağışı Şaşırttı

29.06.2026 15:41
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Amran kentinde yaz mevsiminde şiddetli dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

Yemen'in kuzeyindeki Amran kentinde yaz mevsiminde etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler kısa sürede beyaza büründü.

Yerel kaynaklar ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Amran'a bağlı Harf ve Reyde ilçelerinde etkili olan sağanak yağışa yoğun dolu yağışı eşlik etti.

Kısa sürede dağlık alanlar, kırsal bölgeler ve tarım arazileri beyaz bir örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan görüntüler bölgede yaz ortasında nadir görülen bir manzara oluşturdu.

Avrupa'nın büyük bölümünde etkisini sürdüren kavurucu sıcak hava dalgası sebebiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı bir dönemde yaşanan bu görüntüler dikkati çekti.

Görgü tanıkları, şiddetli yağışlarla birlikte düşen dolu tanelerinin bazı yerleşim alanlarını da kısa sürede beyaza bürüdüğünü belirtti.

Söz konusu anlar, yerel basın ve sosyal medya kullanıcıları tarafından kaydedilerek paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Yaz Dolu Yağışı Şaşırttı - Son Dakika

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