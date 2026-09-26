Yemen hava kuvvetleri Taiz'de Husi mevzilerini vurdu, Lahic'te çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika
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Yemen hava kuvvetleri Taiz'de Husi mevzilerini vurdu, Lahic'te çatışmalar şiddetlendi

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Yemen hava kuvvetleri, Taiz'deki Husi mevzilerini vurdu; Taiz ve Lahic'te çatışmalar şiddetlendi. Husi sözcüsü Yahya Seri, Suudi uçaklarının son 24 saatte Taiz ve diğer illerde sivillerin kullandığı köprü ve yollara 27 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında ülkenin güneybatısındaki Taiz ve güneyindeki Lahic illerinde çatışmalar şiddetleniyor.

Yemen resmi ajansı SABA ve askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen hava kuvvetleri, Taiz'in doğusu ve güneyindeki Husilerin mevzilerini, mühimmat depolarını ve askeri takviye konvoylarını hedef aldı.

Adı açıklanmayan askeri bir kaynak, Taiz'in doğusundaki Mavye ve Zikre bölgelerindeki mühimmat ve füze depoları ile kentin kuzeyindeki Sittin Caddesi'nde bulunan Husilerin takviye birliklerinin hava saldırılarıyla vurulduğunu belirtti.

Saldırılarda Husilerden ölen ve yaralananlar olduğu, çok sayıda askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Eş-Şureyce ve Heyfan ilçeleri sınırındaki Suveyda bölgesinde Husilere ait kumanda merkezine düzenlenen hava saldırısında aralarında saha sorumlularının da bulunduğu çok sayıda Husi mensubunun "etkisiz hale" getirildiği, bölgeye ambulansların sevk edildiği ve Husilerin olay yerini kordon altına aldığı bildirildi.

Babulmendeb yakınlarında Husi saldırıları püskürtüldü

Hükümet bünyesindeki Amalika Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz kıyısından Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Kehbub Dağı ve Mudaraba bölgelerine doğru başlattığı ilerleme girişimlerinin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, son iki haftada Husilerin yoğun askeri yığınağına ve tekrarlanan saldırılarına rağmen hükümet güçlerinin tüm hamlelerini boşa çıkardığı, Husilerin ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

Başbakan Zindani: "Varoluşsal bir mücadele yürütüyoruz"

Yemen Başbaşkanı Şayi ez-Zindani, geçici başkent Aden'deki Abud Askeri Hastanesi'nde tedavi gören yaralı askerleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, hükümetin Husilere karşı "varoluşsal mücadele" verdiğini söyledi.

Zindani, Husi milislerinin askeri tırmanışına karşı askeri ve sivil tüm sağlık tesisleri ile hastanelerde teyakkuz seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdiğini belirterek, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alemi'nin ilan ettiği genel seferberlik çağrısının, devlet kurumlarını ve cumhuriyeti koruma sorumluluğunun gereği olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'dan 27 hava saldırısı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının son 24 saat içinde Taiz, Marib, Saada, Umran, İbb ve Hacce illerinde sivillerin kullandığı köprü ve yollara 27 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Suudi Arabistan makamlarından bu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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