Yemen Havalimanları Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen Havalimanları Yeniden Faaliyete Geçti

13.07.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümeti, tüm havalimanlarının kapalı olduğu açıklamasının ardından faaliyetlerin normale döndüğünü bildirdi.

Yemen hükümeti, ülkedeki tüm havalimanlarının "ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı" yönündeki genelgenin ardından faaliyetlerin tekrar normal seyrinde devam ettiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına yer verdiği haberinde, "Yemen Cumhuriyeti'ndeki tüm havalimanlarında faaliyetler normal seyrinde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ulaşım, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Havalimanları Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Ahbap soruşturması derinleşiyor 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay Ahbap soruşturması derinleşiyor! 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular

22:52
Milli Takım’da eleştirilerin hedefindeydi Görevinden ayrıldı
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
22:11
İngiltere’de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek
İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek
21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 23:10:46. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen Havalimanları Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.