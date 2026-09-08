Yemen hükümet güçleri Taiz'de Husilerin saha komutanı Ebu Ali el-Uzri'yi esir aldı

Yemen hükümet güçleri, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere yönelik operasyonlarda bir saha komutanı ile bazı militanların esir alındığını, örgüte ait takviye birliklerinin de hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinin askeri medya birimi tarafından yapılan açıklamada, Taiz'in batısındaki el-Berh cephesinde Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmaların meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, çatışmaların ardından hükümet güçlerinin Husilerin "hızlı müdahale birlikleri" komutanlarından Ebu Ali el-Uzri'yi bazı adamlarıyla birlikte esir aldığı belirtildi.

Aynı askeri medya biriminin ikinci açıklamasında ise hükümet güçlerine ait savaş uçaklarının Taiz'in batısındaki el-Kedha ve el-Berh bölgelerinde Husilere ait takviye birliklerini bombaladığı aktarıldı.

Açıklamada, hava saldırılarının hedefleri veya meydana gelen can kayıplarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerden söz konusu açıklamalara ilişkin henüz bir karşı açıklama gelmedi.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmanıyor

Yemen'de son günlerde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, başta Taiz, Cevf ve Beyda olmak üzere çeşitli cephelerde yoğunlaşıyor.

Çatışmalar, Husilerin mevzilerini hedef alan hava saldırılarıyla eş zamanlı sürüyor.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından savaş başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Mart 2015'te uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmuştu.