Yemen hükümeti, Husileri terör örgütü ilan eden yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
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Yemen hükümeti, Husileri terör örgütü ilan eden yasa tasarısını onayladı

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Yemen hükümeti, Husileri terör örgütü sayan ve faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan tasarıyı Başbakan Zindani başkanlığında onayladı. Taiz Valisi Şemsan, Husilerin 12 yıldır sürdürdüğü ablukanın 6 milyon kişiyi tehdit ettiğini belirterek uluslararası kuruluşlara çağrı yaptı.

Yemen hükümeti, Husileri "terör örgütü" olarak tanımlayan, faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

Söz konusu karar, Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani başkanlığında geçici başkent Aden'deki kabine toplantısında alındı.

Toplantıda Husileri terör örgütü olarak tanımlayan, faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısı onaylanırken, Başbakan Zindani de, tüm yürütme organlarına "etkiye tepki mantığından çıkıp önleyici eyleme" geçmeleri, hazırlıklarını en üst düzeye çıkarmaları, silahlı kuvvetlere ve askeri birliklere tüm kaynakları sağlamaları talimatını verdi.

Öte yandan, Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin, kente yönelik ablukasının 6 milyon kişinin hayatını tehdit ettiğini belirterek, yerel ve uluslararası kurumlara ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Vali Şemsan, valilik binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Husilerin 12 yıldan bu yana sürdürdüğü ablukanın, başta gıda, ilaç ve yakıt olmak üzere 6 milyon kişinin sıkıntılarını artırdığını ifade etti.

Şemsan, hükümete, hastaneleri ve hayati tesisleri desteklemek ve nüfusun gerekli ihtiyaçlarını güvence altına almak için "istisnai önlemler" alma çağrısı yaptı.

Şemsan ayrıca, Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası insani yardım ve insan hakları kuruluşlarına sivillere yönelik saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması, güvenli insani koridorların açılması ve yardımların ulaşmasının sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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