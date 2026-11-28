İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen'in güneyindeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında silahlı kişiler tarafından ele geçirilen ticari geminin terk edildiğini, mürettebatın güvende olduğunu bildirdi.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, 28 Kasım'da saat 06.30'da (UTC) geminin kaptanının silahlı ve yetkisiz kişilerin gemiye çıktığını ve kontrolü ele geçirdiğini bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, son gelişmeye ilişkin olarak silahlı kişilerin gemiyi terk ettiği, mürettebatın güvende olduğu ve geminin bir sonraki uğrak limanına doğru ilerlediği kaydedildi.

Yetkili makamların olayla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtilen açıklamada, bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.