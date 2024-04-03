Yemen Merkez Bankası, Bankaları Aden'e Taşımaları İçin Süre Verdi

ADEN, 3 Nisan (Xinhua) -- Yemen Merkez Bankası, ülkede faaliyet gösteren tüm bankalara merkezlerini Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'e taşımaları için 60 gün mühlet verdi.
Salı günü bankanın internet sitesinde duyurulan kararda, Merkez Bankası Başkanı Ahmed Galib, karara uymayan bankaların ülkenin kara para aklama ve terör karşıtı mali yasaları uyarınca olası kanuni yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
Galib, merkezi Sana'da bulunan finansal kurumların, varlıklarının dondurulması ve küresel bankacılık sistemiyle ilişiklerinin kesilmesi gibi risklere maruz kalacaklarını belirtti.
Yetkili, Merkez Bankası'nın mevzuat denetim görevini bankacılık yasalarına uygun şekilde Aden'den sorunsuz şekilde yürütebilmesi için merkezlerin taşınması hamlesinin gerekli olduğunu vurguladı.
Husiler kısa süre önce 100 riyal değerinde yeni bir madeni parayı piyasaya sürmüş, böylelikle 9 yıldan uzun bir süre önce patlak veren Yemen iç savaşının başından bu yana ülkede ilk kez para basılmıştı. Merkezi Aden'de yer alan Merkez Bankası ise bu hamleyi eleştirerek, isyancı grup ile uluslararası tanınan Aden merkezli hükümet arasındaki para politikası anlaşmazlığının derinleştiğine dikkat çekmişti.
Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin Merkez Bankası ana ofisini Sana'dan Aden'e taşıdığı 2016 yılından bu yana Yemen, güneydeki hükümet ile kuzeydeki Husi liderliği olmak üzere iki ayrı ekonomik bölgeye bölünmüş durumda.
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