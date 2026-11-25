Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlediği 654 operasyonda 109 Husiyi etkisiz hale getirdiklerini ve 76 askeri aracı imha ettiklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Ekim'de başlattıkları "Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere karşı saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Nezili, Husilere karşı 21 hava saldırısı, 577 topçu atışı, 36 insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve 20 roketatar saldırısı düzenlediklerini aktardı.

Saldırılarda Husilerin toplanma alanları ve takviye birliklerini hedef aldıklarını belirten Nezili, 109 Husinin etkisiz hale getirildiğini ve 76 askeri aracın imha edildiğini ifade etti.

Nezili, Marib, El-Cevf, Taiz ve Lahic ile Yemen'in kuzey bölgelerinde Husilere karşı askeri operasyonların sürdüğünü kaydetti.

Husiler: Suudi Arabistan son 24 saatte 105 saldırı düzenledi

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 105 hava ve füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Seri, Sana, Cevf, Taiz, Amran, Hacce, Saada, Hudeyde, Dali, İbb, Lahic ve Beyda vilayetlerini hedef alan saldırılarda siviller arasında can kayıpları ve yaralanmaların olduğunu ifade etti.

Husilerin askeri sözcüsü, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediği saldırıların sayısının 5 bin 825'e ulaştığını belirtti.

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.