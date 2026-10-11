Yemen ordusu Taiz'in üçte ikisini Husilerden geri alarak kontrolü sağladı - Son Dakika
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Yemen ordusu Taiz'in üçte ikisini Husilerden geri alarak kontrolü sağladı

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Yemen ordusunun Taiz'in üçte ikisini Husilerden geri aldığı belirtildi. Akrud Cephesi Medya Merkezi, Husi saflarında ağır kayıplar olduğunu açıklarken Enformasyon Bakanlığı, Husilerin Said Camisi'ni namaz sırasında füzelerle hedef aldığını duyurdu; can kaybı bilgisi verilmedi.

Yemen ordusunun, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinin üçte ikisini Husilerden geri alarak kontrolü sağladığı belirtildi.

Yemen ordusunun Taiz'deki Akrud Cephesi Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Taiz'in güneyinde Akrud bölgesindeki Zenib köyünde Vesib ve Mehyub Sabit tepelerinin tümüyle kontrol altına alındığı" ifade edildi.

Operasyon sırasında Husi saflarında ağır kayıplar olduğu belirtilen açıklamada, ayrıntı verilmedi.

Hükümete bağlı SABA televizyon kanalı, silahlı kuvvetlerin Marib kentinin güneybatısındaki cephelere yöneldiğini belirtti.

Yemen Enformasyon Bakanlığı da Husilerin Taiz kentinin merkezindeki Said Camisi'ni füzelerle hedef aldığını ifade etti.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Said Camisi'nin cemaatin namaz kıldığı sırada hedef alındığını belirtti.

Enformasyon Bakanlığı, saldırı sırasında caminin içinde yaşanan kargaşayı gösteren görüntüleri de yayımladı. Kayıtlarda, caminin zeminindeki tahribat, toz ve duman yoğunluğu da yer alıyor.

Saldırının sivillerin hayatı ve mescitlerin kutsiyetine yönelik bir ihlal olduğu vurgulanan açıklamada,??????? can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.

Kaynak: AA
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