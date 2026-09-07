Yemen ordusu Taiz ve Hudeyde'de Husilere ait mevzileri geri aldı, 20 isyancı öldürüldü

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde Ensarullah Hareketi (Husiler) ile çıkan çatışmalarda bazı mevzileri yeniden kontrol altına aldığını ve yeni mevzilerde hakimiyet sağladığını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, ordunun farklı cephelerde geniş çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında Taiz'in batısındaki El-Bire cephesinde üç ayrı eksenden geniş çaplı bir taarruz düzenlendiği kaydedilen açıklamada, El-Kedaha bölgesinde bazı mevzilerin geri alındığı ve Hudeyde'nin güneyinde yeni mevzilerin sabitlendiği ifade edildi.

Ordunun, ayrıca Taiz'in batısındaki Ed-Dıbab cephesinde Husilerin sızma girişimini püskürttüğü vurgulanan açıklamada, çatışmalarda Husilerden 20'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, Husilere ait ekipmanlarda da ağır kayıplar yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, Yemen hava kuvvetlerinin, saha çatışmalarıyla eş zamanlı olarak Taiz'in batısındaki El-Bire, Hudeyde'nin güneyi ve Marib vilayetinin batı sınırındaki Husi mevzilerini hedef alan hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Ayrıca, El-Cevf vilayet merkezinin yanı sıra El-Lebinat ve El-Alem bölgelerindeki Husi toplanma noktalarının da vurulduğu ve gruba can ile teçhizat bakımından ağır zayiat verdirildiği ifade edildi.