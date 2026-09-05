Yemen ordusu Taiz ve Lahic arasındaki Hayfan cephesinde ilerleyip stratejik noktaları geri aldı - Son Dakika
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Yemen ordusu Taiz ve Lahic arasındaki Hayfan cephesinde ilerleyip stratejik noktaları geri aldı

Yemen ordusu Taiz ve Lahic arasındaki Hayfan cephesinde ilerleyip stratejik noktaları geri aldı
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Yemen ordusu, Taiz ve Lahic vilayetleri arasındaki Hayfan cephesinde düzenlediği operasyonlarla Husilerin kontrolündeki çok sayıda stratejik noktayı geri aldı. Çatışmalarda onlarca Husi öldürülürken, onlarca askeri araç da imha edildi.

Yemen ordusunun, ülkenin güneybatısındaki Taiz ile Lahic vilayetleri arasındaki sınırda yer alan bazı stratejik noktaları Husilerden geri aldığı bildirildi.

Yemen ordusuna ait "26sepnews" haber sitesine konuşan askeri bir kaynak, ordunun Taiz ve Lahic illeri arasındaki sınırda yer alan Hayfan cephesinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kaynak, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlar sonucu yıllardır Husi milislerin kontrolünde bulunan çok sayıda stratejik noktanın kurtarılarak yeniden kontrol altına alındığını ifade etti.

Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen ordusu Taiz ve Lahic arasındaki Hayfan cephesinde ilerleyip stratejik noktaları geri aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen ordusu Taiz ve Lahic arasındaki Hayfan cephesinde ilerleyip stratejik noktaları geri aldı - Son Dakika
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