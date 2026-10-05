Yemen ordusunun Babulmendeb kıyısındaki Muha'yı Husilerden geri aldığı bildirildi - Son Dakika
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Yemen ordusunun Babulmendeb kıyısındaki Muha'yı Husilerden geri aldığı bildirildi

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Yemen hükümetine bağlı askeri kaynak, ordu güçlerinin Babulmendeb kıyısındaki stratejik Muha liman kentini şiddetli çatışmalar sonrası Husilerden geri aldığını aktardı. Kentte tarama sürerken Husiler, söz konusu kazanım iddiasına henüz yanıt vermedi.

Yemen ordusunun, ülkenin güneybatısında Babulmendeb Boğazı kıyısındaki stratejik Muha liman kentini Husilerden geri aldığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, Yemenli bir askeri kaynak, şiddetli çatışmaların ardından Yemen ordusunun Taiz'in batısındaki Muha kentinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Kentin çeşitli mahallelerinde çatışmaların yaşandığını aktaran kaynak, operasyonda Husiler arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu, ayrıca bazı Husilerin canlı olarak ele geçirildiğini kaydetti.

Askeri kaynak, bölgede tarama ve arama faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

Husiler ise Muha'nın hükümet güçlerince geri alındığı yönündeki iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen'in güneybatısındaki Muha, stratejik konumuyla öne çıkıyor.

Babulmendeb'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer alan Muha kentinin doğusunda ülkenin en büyük üçüncü vilayeti Taiz'in merkezi bulunuyor.

Taiz kentiyle kara bağlantısı olan Muha kenti, lojistik açıdan büyük bir öneme sahip.

Husiler, eylül ayının başlarında Muha'yı kontrol altına almıştı.

Taiz'de bazı noktalar Husilerden geri alındı

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nin medya merkezinden yapılan açıklamada, Taiz'in güneyindeki el-Akrud'daki mevzilerin Husilerden geri alındığı belirtildi.

Husilere ait bir aracın imha edildiği ve bir aracın da ele geçirildiği saldırılarda, Husiler tarafında can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı aktarıldı.

"Yemen Şafağı" operasyonu ve Arap Koalisyonunun hava desteği

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon ayrıca Yemen silahlı kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.

Kaynak: AA
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