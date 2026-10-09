Yemen ve Suudi Arabistan, BMGK'de Husilere karşı harekete geçilmesini istedi - Son Dakika
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Yemen ve Suudi Arabistan, BMGK'de Husilere karşı harekete geçilmesini istedi

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Yemen'in BM Temsilcisi Al Saadi, BMGK'de İran destekli Husileri saldırıları tırmandırmak ve sivilleri yerinden etmekle suçlayıp harekete geçmeye çağırdı. Suudi Arabistan'ın BM Temsilcisi el-Vasıl da Husilerin Kızıldeniz'de denizciliğe yönelik tehditlerine karşı uyardı.

BİRLEŞMİŞ Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi, ülkedeki İran destekli Husileri saldırıları tırmandırmak, çocukları silah altına almak ve binlerce sivili yerinden etmekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyine Husilere karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri ele almak için toplandı.

Burada konuşan Al Saadi, Yemen'deki Husileri saldırıları tırmandırmak, çocukları silah altına almak ve binlerce sivili yerinden etmekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyini Husilere karşı kararlı şekilde harekete geçmeye çağırdı.

Al Saadi, "Bugünkü oturum, Yemen halkının yaşamını, komşu ülkelerin güvenliğini, bölgeyi ve dünyanın en önemli su yollarından birini tehdit eden terörist Husi milislerinin devam eden şiddeti tırmandırmasına tanık olduğumuz bir dönemde gerçekleşiyor." dedi.

Ülkedeki şiddetin insani sonuçlarının çatışmanın ciddiyetini yansıttığını ve yalnızca eylülde 100'den fazla çocuğun öldüğünü belirten Al Saadi, "Bu tırmanışın insani maliyeti, bugün karşı karşıya olduğumuz durumun gerçek doğasını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Al Saadi, "Husilerin tehdidi artık sınırlarımız içinde kontrol altına alınabilecek Yemen'in iç meselesi değil. Bu, denizcilik özgürlüğünü tehdit ediyor. Eğer cezasız kalmaya devam ederlerse, genişleyen bir gerçeklik olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Güvenlik Konseyini Husileri gerilimin tırmanmasından sorumlu tutacak "açık bir karar" almaya çağıran Al Saadi, Husilerin fonlarını, kaçakçılık ağlarını, silah temini ile teknoloji ve teknik uzmanlık transferini kısıtlamak için pratik önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'dan, Güvenlik Konseyine harekete geçme çağrısı

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdülaziz el-Vasıl da Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı'ndaki sivillere ve uluslararası denizciliğe yönelik tehditlerinin bölgesel istikrarı, küresel ticareti ve uluslararası barış ve güvenliği riske attığı??????? konusunda uyardı.

Vasıl, Husilerin artan saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyinin kararlı şekilde harekete geçmesi çağrısında bulunarak "Güvenlik Konseyi, bu gelişmelerin risklerini ve bunlardan kaynaklanan tehditleri en yüksek sorumluluk derecesiyle değerlendirmelidir." dedi.

Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivillere, sivil hedeflere ve hayati öneme sahip tesislere yönelik saldırıları içeren "tehlikeli bir tırmanıştan" sorumlu olduğunu söyleyen Vasıl, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların yanı sıra denizcilik navigasyonuna yönelik tehditlerin de Yemen ve Orta Doğu'nun ötesine uzanan daha geniş alanda sonuçlar doğurduğu konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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