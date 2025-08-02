Yemenli Öğrencilere Saldırı İddiası

Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER), Eskişehir'de Yemenli iki üniversite öğrencisinin darbedildiği iddiasıyla açıklamada bulundu.
Odunpazarı ilçesindeki dernek binasında gazetecilere açıklamada bulunan YUDER Başkanı Sadık Çetinkaya, saldırıya uğradığı önü sürülen Yemenli öğrencilerden birinin Anadolu Üniversitesinde, diğerinin de Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenim gördüğünü belirtti.
Öğrencilerin, parkta kendi aralarında Arapça konuştukları sırada 20 ila 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen 6 kişilik grubun önce sözlü, ardından fiziksel saldırısına maruz kaldığını savunan Çetinkaya, saldırgan grubun tespit edilerek adli sürecin başlatılmasını gerektiğini kaydetti.
Saldırıya uğrayan 22 yaşındaki İbrahim Alaw ise olayın ardından Eskişehir'deki kurumların gösterdiği hızlı yaklaşımın kendilerini memnun ettiğini kaydetti.
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