Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider gözaltına alındı

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Savcılık, bu kişilerin Ada'da yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını bildirdi. Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

19.06.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, Yeni Kaledonya'da 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Saha Eylemleri Koordinasyon Birimini (CCAT) yöneten Tein de bulunuyor.

Savcılık, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını bildirdi.

Yeni Kaledonyalı 11 kişinin gözaltı sürelerinin 96 saate kadar uzatılabileceği kaydedildi.

CCAT'den yapılan açıklamada ise birimin bugün Yeni Kaledonya'daki son duruma ilişkin basın toplantısı planladığı belirtilerek, "Sömürgeci devlet, bu toplantıyı yapması gereken CCAT temsilcilerini gözaltına alma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının bu adımının Ada toplumu nezdinde gerilime neden olduğu vurgulandı.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Yeni Kaledonya, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:15 Marmaray Treninde Çıkan Kavga Cep Telefonuna Yansıdı Marmaray Treninde Çıkan Kavga Cep Telefonuna Yansıdı
18:48 Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu
16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
14:26 Sinan Ateş’in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz Sinan Ateş'in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz?
21:04 Sürprize izin vermediler Almanya, Macaristan’ı da rahat geçti Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak
19:46 Komşuda yangın paniği Alevler başkenti tehdit ediyor Komşuda yangın paniği! Alevler başkenti tehdit ediyor
18:15 Kurban Bayramı’nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
17:09 Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi
16:44 Erdoğan’la görüşmesi İYİ Parti’yi karıştırmıştı Dervişoğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti Erdoğan'la görüşmesi İYİ Parti'yi karıştırmıştı! Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
16:29 Batman’da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
15:29 Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 21:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement