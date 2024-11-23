Yeni Kamu Binalarında Yeşil Sertifika Zorunlu Olacak - Son Dakika
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Yeni Kamu Binalarında Yeşil Sertifika Zorunlu Olacak

Yeni Kamu Binalarında Yeşil Sertifika Zorunlu Olacak

2026'dan sonra inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki kamu binaları için Yeşil Sertifika zorunlu hale gelecek.

23.11.2024 14:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde yapılacak yeni kamu binalarında Yeşil Sertifika (YeS-TR) uygulamasının zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aslan, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğinin (ÇEDBİK) düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'ne katıldı.

"Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam" temasıyla İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Aslan, Bakanlığın sektöre yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dünya genelinde yaşanan çevresel sorunların, sürdürülebilir, yeşil ve her türlü afete dirençli binaların inşasını önemli hale getirdiğini anlatan Aslan, yapım sürecinde alınacak önlemlerle enerji verimliliği yüksek ve daha dirençli binaların inşa edileceğini belirtti.

Bakanlık olarak bu doğrultuda, enerji ve suyu verimli kullanan, çevre dostu, sürdürülebilir, bulunduğu yerin coğrafi ve iklim özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla "Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika" sistemi olan YeS-TR'yi hazırladıklarını hatırlatan Aslan, 2026'dan sonra inşa edilecek ve toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olmasının zorunlu hale getirileceğini kaydetti.

Aslan, şöyle devam etti:

"Her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek kamu binalarının yeşil bina olarak tasarlanması ile yılda yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu, Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir. 50 milyon kilogram eşdeğer karbondioksit azaltımı sağlanacak. Bu da 8 dönüm orman yutağına eşdeğer olup maddi karşılığı ise yaklaşık 800 milyon liradır."

YeS-TR uygulamasının, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uluslararası alanda kullanıma açılmasına yönelik çalışmalara başlanıldığını aktaran Aslan, müteahhitleri yeşil bina yapmaları konusunda teşvik edecek uygulamalara ilişkin de bilgiler verdi.

Aslan, mevcut binaların tamamının Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olmasının ve devamında da etaplar halinde enerji verimli hale getirilmesinin teşvik edilmesi noktasında kurumlar arası işbirliği ile çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Belli özellikteki binalar için yağmur suyu ve gri su kullanımına ait zorunluluğun İmar Yönetmeliği'ne ekleneceğini bildiren Aslan, böylece yıllık 10,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını aktardı.

Aslan, binaların inşasında kullanılan yapı malzemelerinin belirtilen değerlerine ve standartlara uygun olup olmadığına dair Genel Müdürlük ile 81 il müdürlüğünün, ülke genelinde yapı malzemelerine yönelik birleşik denetim sürecinin aralık ayında başlayacağı bilgisini paylaştı.

İnşaat sektöründe dijital dönüşüm başlatılacak

İnşaat sektörünün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan Ulusal BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) entegrasyonu için çalıştıklarını belirten Aslan, "Bu kapsamda proje, yapım ve işletme süreçlerini tamamen dijital bir platforma taşınmasına dair süreci başlatacağız. Böylece bina yaşam döngüsü boyunca verilerin, üç boyutlu sayısal yapı modelleri ile görselleştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Aslan, bu konuda çalışacak mimar ve mühendislerin etkinliğini ve yetkinliğini artırmak amacıyla 28 Kasım'da Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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