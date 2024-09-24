Yeni Kamu-Sen Binası Hizmete Girdi

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Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği yeni hizmet binası törenle hizmete girdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Maliye 1. Sokak'taki yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu-Sen'in 600 bin üyesi bulunduğunu söyledi.

"Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız" diye çıktıkları yolda zor günler geçirdiklerini belirten Kahveci, "Bir avuç Türkiye sevdalısı insanın kurmuş olduğu bu çınar ağacı o gün fidandı, bugün çınar ağacı haline geldi. İnşallah nice yıllara doğru yoluna devam edecek." dedi.

Türkiye Kamu-Sen'in sendikacılık yaparken bazı kriterleri göz önünde bulundurduğunu dile getiren Kahveci, "Kamu-Sen'in sendikacılık anlayışı kendi nevi şahsına münhasır bir sendikacılıktır. Bizi kimse diğer sendikalarla karıştırmasın. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin, aziz Türk milletinin geleceğiyle ilgili her türlü işin içerisinde, gelecek kaygısını taşıyan bir camiayız. Devleti ebet müddet bilen bir gelenekten geliyoruz. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu da sendikacılığın odak noktasına koyuyoruz. Dolayısıyla 32 yıl yoğun, zorlu, zahmetli geçti ama ortaya herkesin güvendiği, güven kapısı haline geldiği bir sivil toplum kuruluşu, sendika ortaya çıktı." diye konuştu.

Çalışanların daha iyi özlük haklarına kavuşması için gözlerini budaktan sakınmadan sendikal mücadele verdiklerini ifade eden Kahveci, bundan sonra da güçlü şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Sendikacılığa başladıklarında oturmaya sandalye bulamadıklarını anlatan Kahveci, üyelerden aldıkları aidatları tekrar üyelere hizmet verecek şekilde ofisler, sosyal tesisler açmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da Türkiye Kamu-Sen'in kiralık bir odadan bugün kendi ofislerini satın alabilen duruma geldiğini, bundan sonra da daha ileri noktalara ulaşacağından emin olduğunu söyledi.

Seçim öncesi memurlarla yaptığı toplantıda söylediği sözlerin arkasında olduğuna dikkati çeken Kayrıcı, "Benim sendikama üye oldu' diye eziyet eden kim varsa, dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keserim' dedim. Yeter ki benim arkadaşlarımın hakkını yemeye çalışmasınlar. Gücümüz neye yetiyorsa, elimiz, kafamızı bırakın taşın altını, kurşunun altına uzatırız. Memurumuzun, arkadaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kayrıcı, sendikal mücadelelerinden ötürü Türkiye Kamu-Sen yöneticilerine teşekkür etti.

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ise yeni hizmet binasında Türkiye Kamu-Sen'in yanı sıra Türk Eğitim-Sen, Türk Büro-Sen ve Türk Sağlık-Sen Çorum şubelerinin birlikte hizmet vereceğini söyledi.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

Törene Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Büro Sen-Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.