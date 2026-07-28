Yeni Malzeme Araştırma Laboratuvarı Kuruldu
Ningbo'da kurulan Yongjiang Laboratuvarı, yeni malzemeler üzerinde araştırmalar yapacak.
NİNGBO, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti ve Ningbo kenti tarafından kurulan Yongjiang Laboratuvarı (Y-LAB), yeni malzemeler ve ilgili alanlara odaklanarak ileri düzey temel araştırmalar yürütmeyi ve teknolojik yeniliklerden yararlanarak ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Yeni Malzeme Araştırma Laboratuvarı Kuruldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?