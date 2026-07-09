Yeni Meslek: Veri Toplama Uzmanlığı

GUİYANG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Somutlaştırılmış yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte, veri toplama gibi görevleri de kapsayan "somutlaştırılmış yapay zeka eğitmenliği" yeni bir meslek olarak ortaya çıktı.
Çin'in ilk ulusal kapsamlı büyük veri pilot bölgesi olan Guizhou eyaletindeki veri toplayıcıları, dijital ekonomi için vazgeçilmez bir "hammadde" üreterek fiziksel ve dijital dünyalar arasında köprü kuruyor.
Veri toplama uzmanlarına yönelik talep son yıllarda artarken, bu meslek dijital iş piyasasında yükselen bir kariyer alanı haline geldi.
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