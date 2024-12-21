Yeni Öğretmenlik Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Yeni Öğretmenlik Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Aday öğretmenler ve kariyer basamakları için yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

21.12.2024 10:46
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"Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecekler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulacak.

Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak.

18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Öğretmenlerden öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen ünvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar başöğretmen ünvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programına başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar başöğretmen olacak.

18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar Başöğretmenlik Eğitim Programına başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek.

Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak.

Bu hesaba dahil edilecek sürelerden bazıları şöyle:

"Aday öğretmenlikte geçen süreler, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görevliyken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, vekil öğretmenlikte geçirilen süreler."

Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Özel okulda görev yapan öğretmenler de başvurabilecek

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticiler ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler de şartları taşımaları kaydıyla uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilecek.

Resmi Gazete'de 12 Mayıs 2022'de yayımlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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