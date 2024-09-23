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Yeni Opera Sezonu Heyecanı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonda birçok eseri sanatseverlerle buluşturacak.

23.09.2024 11:18
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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Müdürü Mithat Karakelle, bu yıl geçen sezonda başlayan eserlerin yanı sıra Cemil Reşit Rey'in hiç sahnelenmemiş "Çelebi" operası ile yaklaşık 40 yıldır Başkentte oynanmayan "Adriana Lecouvreur" operasının da aralarında olduğu pek çok eserin sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2024-2025 sanat sezonunda, bale ve opera repertuvarının önde gelen eserlerini geçen yıl olduğu gibi sahnelemeye devam edecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevini yakın zamanda üstlenen opera sanatçısı Mithat Karakelle, AA muhabirine sezon programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karakelle, ADOB'da bu sezon, geçen sene sahnelenen eserlerin devam edeceğini ve yeni eserlerin de devreye gireceğini belirterek, "Bu sezonun açılışını Gala Konser ile yapacağız. Ondan sonra operalarımız Aşk İksiri, Arşın Mal Alan, Madame Butterfly, Prens İgor sahnelenecek. Prens İgor geçen sezonun sonunda iki temsil yaptı. Bu yıl da devam edecek. Aralık ayında bu yıl Charles Gounod'un eseri Romeo ve Juliet operasını sahneleyeceğiz." dedi.

Opera Sahnesi'nde sezon açılışının, 3 Ekim'de şefliğini Tolga Atalay Ün'ün yapacağı Gala Konser ile gerçekleştirileceğini bildiren Karakelle, konserde operalardan bölümlerin, korolu eserlerin sunulacağını aktardı.

"Bu sezon vizyonumuz, yapılmamış Türk eserlerini ortaya çıkarmak olacak"

Sezon boyunca Modern Dans Topluluğunun (MDT) geçen sezon sahnelenen Payidar ve Enternasyonal III'ü de seyirciyle buluşturmaya devam edeceğini dile getiren Karakelle, klasik balenin seçkin eserlerinden Don Kişot ve Fındıkkıran'ın da yine sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi. Mithat Karakelle, şunları kaydetti:

"Bu sene bilet sıkıntısı bulunmasın diye bir hayli temsil yapacağız. İnşallah Ankara'da eser izlemeyen seyircimiz kalmayacak. İkinci yarıda ise Genel Müdürlüğümüzün aldığı bir karar var; hiç yapılmamış Türk eserleri sahneleyeceğiz. Ankara Devlet Opera ve Balesi olarak Cemil Reşit Rey'in Çelebi operasını sahneleyeceğiz. Bugüne kadar hiç seslendirilmedi. Konsertant yapılmış İstanbul'da, fakat sahnelenmemiş. Orijinal notaları da Müdürlüğümüzde. Müzelik bir doküman var. Cemal Reşit Rey'in el yazısının, kendi notlarının olduğu, eserin Fransızcasını dahi yazdığı bir opera. Bunun için çok heyecanlıyız.

Çelebi operası hiç sahnelenmediği için bir dramaturji çalışması yapılacak ama bunları kolaylıkla, zevkle yapacağız. Mart sonu, nisan başı devreye girecek. İstanbul'da Adnan Saygun'un Gılgamış operası, İzmir'de yine Adnan Saygun'un Kerem operası var. Çok az yapılan bir eser. Bu sezon vizyonumuz, yapılmamış Türk eserlerini ortaya çıkarmak, seslendirmek ve oynamak olacak."

40 yıldır sahnelenmemiş "Adriana Lecouvreur" operası sahnelenecek

MDT'nin "Human/İnsan" eserini ocak ayında sahneleyeceğini bildiren Karakelle, şubat ayında klasik balenin sevilen eserlerinden "Şımarık Kız" eserinin sahnelenmesinin planlandığını anlattı.

Karakelle, "Kısmet olursa mayıs ayı sonunda Francesco Cilea'nın Adriana Lecouvreur operasını sahneleyeceğiz. Ankara'da 40-50 yıldır sahnelenmemiş bir opera. Onun için de heyecanlıyız, sezonu böylece kapatacağız. Diğer operalarımız sezon boyunca devam edecek. Aşk İksiri, 2024'te bitecek ama biz o eseri aynı dekor ve kostümle Samsun Opera ve Bale Müdürlüğüne göndereceğiz. Arkadaşlarımız o eserleri orada yapmaya devam edecek." diye konuştu.

"Dolu dolu bir sezon yaşamayı istiyoruz"

Dinamik bir sezon olacağını, piyanolu konserler ve müze konserlerinin devam edeceğini ifade eden Karakelle, "Bu yıl ilk kez fuaye konserleri başlatıyoruz. Fuayemiz çok güzel, üst balkondan aşağısı rahatlıkla izlenebiliyor. Üst balkondaki izleyiciler ayakta rahatlıkla izleyebilir. Oturum kısmı en fazla 50 kişilik bir kapasite olabilir. En fazla bir saatlik konser planlıyoruz. Mümkün olan tarihlerde yapacağız." bilgisini paylaştı.

Çocuk oyunlarının, eğitim etkinliklerinin ve çocuklar için müze konserlerinin sürdürüleceğini kaydeden Mithat Karakelle, festivallerde çok sevilen Zorba balesinin bu sezonda da yine sahnelerde olacağını söyledi.

Karakelle, "Sanat üretmek biz sanatçılar için heyecan verici. Dışarıdan hep aynı işi yapıyormuş gibi görünsek de aslında hep başka bir şey yapıyoruz. Her esere böyle başlıyoruz. Yeni seyircilerimiz de olacaktır mutlaka bu sene. Dolu dolu bir sezon yaşamayı istiyoruz seyircimizle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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