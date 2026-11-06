YENİ Parti, Fon Yasası\'nı PBLK mağdurları için önümüzdeki hafta AYM\'ye taşıyor

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın , kamuoyunda Fon Yasası olarak bilinen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'u önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi 'ne taşıyacaklarını bildirdi. Günaydın, "Amacımız, yetersiz de olsa düzenlemeden yararlanacak olan hiçbir yurttaşımıza engel olmamak, buna karşılık başta PBLK mağdurları olmak üzere, hakkı-hukuku çiğnenen tüm yurttaşlarımızın haklarını savunmak ve alacaklarına kavuşmalarını sağlamaktır" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"YENİ Parti grubu olarak, kamuoyunda Fon Yasası olarak bilinen düzenlemeyi, önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz. Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 60 günlük yasal sürenin ilk bir haftasında iptal dilekçemizin hazırlığını bitirdik. Amacımız, yetersiz de olsa düzenlemeden yararlanacak olan hiçbir yurttaşımıza engel olmamak, buna karşılık başta PBLK mağdurları olmak üzere, hakkı-hukuku çiğnenen tüm yurttaşlarımızın haklarını savunmak ve alacaklarına kavuşmalarını sağlamaktır. Teknik olarak hazırlanan dilekçe, üç gündür bu yönüyle uzmanlarımız tarafından inceleniyor, siyasi ve hukuki olarak son şekli veriliyor. Böylece tamamlanacak dilekçemizi, Yasa'nın Anayasa'ya aykırı hükümlerinin öncelikle yürürlüklerinin durdurulması ve her halükarda iptali için önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne ileteceğiz."