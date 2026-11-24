(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eskİ TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Genel Başkanımız sayın Hikmet Çetin'i, Hikmet ağbimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine rahmet, ailesi ve partililerimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Günaydın, "Genel Başkanımız sayın Hikmet Çetin'i, Hikmet ağbimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine rahmet, ailesi ve partililerimize sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.. Anıları bizimle yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.