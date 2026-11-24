Yeni Parti'li Aytekin, Hikmet Çetin'in vefatına 'onurla yaşadı' diyerek taziye dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Aytekin, mesajında Çetin'in devlet ve millete adanmış bir ömrü onurla yaşadığını belirterek başsağlığı diledi.
(ANKARA) - Yeni Parti Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, eski CHP Genel Başkanı, eski TBMM Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Devlet ve millete adanmış bir ömrü, onurla yaşadı. En zor zamanlarda hepimizin ulaşabildiği, fikirlerinden her zaman faydalandığımız büyük bir mücadele insanıydı" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu. Aytekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'i maalesef kaybettik. Çok üzgünüz. Devlet ve millete adanmış bir ömrü, onurla yaşadı. En zor zamanlarda hepimizin ulaşabildiği, fikirlerinden her zaman faydalandığımız büyük bir mücadele insanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve örgütümüze baş sağlığı diliyorum."
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