YENİ Parti PM üyesi Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay görevinden ve sendikadan ayrıldı - Son Dakika
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YENİ Parti PM üyesi Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay görevinden ve sendikadan ayrıldı

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YENİ Parti PM üyesi Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay görevinden ve sendikadan ayrıldı
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Eğitim-İş, YENİ Parti Parti Meclisi üyeliğine seçilen Genel Başkan Kadem Özbay'ın genel başkanlık görevinden ve sendika üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Sendika, karara saygı duyduğunu belirterek eğitim emekçilerinin mücadelesine sunduğu katkılar için Özbay'a teşekkür etti.

(ANKARA) - Eğitim-İş, YENİ Parti Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilen Genel Başkan Kadem Özbay'ın siyasi yaşamda sorumluluk üstlenme kararı doğrultusunda Genel Başkanlık görevinden ve sendika üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, "Sendikamız Eğitim-İş'in Genel Başkanlığı görevini yürüten Kadem Özbay, siyasi yaşamda sorumluluk üstlenme kararı doğrultusunda Genel Başkanlık görevinden ve sendika üyeliğinden ayrılmıştır. Kadem Özbay'a sendikamıza verdiği emekler için bir kez daha teşekkür ediyor, yeni siyasi yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), YENİ Parti Parti Meclisi üyeliğine seçilen Kadem Özbay'ın genel başkanlık görevinden ve sendika üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Özbay'ın kararına saygı duyulduğu belirtilerek, eğitim emekçilerinin mücadelesine sunduğu katkılar için teşekkür edildi.

"SİYASETTE SORUMLULUK ÜSTLENMEK DOĞAL VE MEŞRU BİR HAKTIR"

Eğitim-İş'in kuruluşundan bu yana kamu emekçilerinin siyaset yapma hakkını savunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamız Eğitim-İş'in Genel Başkanlığı görevini yürüten Kadem Özbay, siyasi yaşamda sorumluluk üstlenme kararı doğrultusunda genel başkanlık görevinden ve sendika üyeliğinden ayrılmıştır. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyor, sendikamıza ve eğitim emekçilerinin mücadelesine sunduğu katkılar için teşekkür ediyoruz. Eğitim-İş, kuruluşundan bu yana kamu emekçilerinin siyaset yapma hakkını savunan, memurların siyaset yasağının kaldırılması mücadelesini tüzüğüne taşıyan bir sendikadır. Bu doğrultuda, emek mücadelesi içinde yetişmiş insanların demokratik siyasette sorumluluk üstlenmesini de doğal ve meşru bir hak olarak görmektedir.

Emekten, eşitlikten, özgürlükten ve toplumsal adaletten yana siyasi partilerin emek örgütleriyle ilişki kurması, onların deneyim ve birikimlerinden yararlanması demokratik siyasetin gelişimi açısından değerlidir. Ancak bu ilişkinin temel koşulu, emek örgütlerinin bağımsızlığına ve kendi örgütsel iradelerine saygı gösterilmesidir. Özellikle vurgulamak isteriz ki sendikal mücadelemiz hiçbir siyasi yapının vesayeti altında yürütülmeyecektir. Eğitim-İş, kurulduğu günden bu yana gücünü üyelerinden, ilkelerini Cumhuriyet'in aydınlanmacı değerlerinden, mücadele kararlılığını ise eğitim emekçilerinin haklı taleplerinden alan bağımsız bir sendikadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlarını kendi demokratik organlarında alacak, mücadelesini üyelerinin iradesiyle sürdürecektir. Sendikamız, tüzüğümüzün ilgili hükümleri doğrultusunda yeniden görev dağılımını gerçekleştirerek yoluna devam edecektir. Eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik haklarını savunmaya, çocuklarımızın eşit, parasız, laik ve bilimsel eğitim hakkı için mücadele etmeye, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kadem Özbay'a sendikamıza verdiği emekler için bir kez daha teşekkür ediyor, yeni siyasi yaşamında başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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