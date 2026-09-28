YENİ Parti üyeleri Ankara'da 13 ilçenin başkanını ön seçimle seçti - Son Dakika
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YENİ Parti üyeleri Ankara'da 13 ilçenin başkanını ön seçimle seçti

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YENİ Parti üyeleri Ankara\'da 13 ilçenin başkanını ön seçimle seçti
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YENİ Parti, 26-27 Eylül'de Türkiye genelinde düzenlediği ilçe başkanlığı ön seçimlerinde Ankara'da 13 ilçe başkanını belirledi. 26 Ağustos'a kadar partiye üye olanların oy kullandığı seçimlerde bu ilçelerin başkanları üyelerin oylarıyla seçildi.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin hafta sonu düzenlenen ilçe başkanlıkları ön seçimleri kapsamında, Ankara'da sandık başına giden üyelerin oylarıyla 13 ilçe başkanı belli oldu.

YENİ Parti'nin ilçe ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde, Türkiye genelinde kurulan sandıklarla gerçekleştirildi. 26 Ağustos tarihine kadar partiye üye olan tüm üyelerin oy kullanabildiği seçimlerde, Ankara'da da 13 ilçede sandık kuruldu. Ön seçim sonuçlarına göre Ankara'nın 13 ilçe başkanı şöyle:

Akyurt - Yalçın İpek

Altındağ - Gökhan Urun

Ayaş - Fatih Öztürk

Çankaya - Ercan Başal

Elmadağ - Mehmet Kurusakız

Etimesgut - Özgür Şahbaz

Gölbaşı - Nazım Sağlam

Keçiören - Görkem Cevahir Yıldırım

Mamak - Şeref Demirbaş

Nallıhan - Mustafa Sarıkaya

Pursaklar - Hüseyin Benek

Sincan - Önder Ağdede

Yenimahalle - Halil Alankuş

Kaynak: ANKA
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