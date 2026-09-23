YENİ Partili Zeybek, 131 fon tasfiyesinde 178-267 milyar TL kamu riski öne sürdü

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesi kararının ardından, fonlardaki olası değer kaybının kim tarafından karşılanacağını sordu. Zeybek, paylaştığı varsayımsal hesaplamada, portföylerin yüzde 20 ila 30 değer kaybetmesi ve yatırımcı açığının tamamının devletçe üstlenilmesi halinde 178 ila 267 milyar liralık "brüt kamu riski" doğabileceğini öne sürdü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. SPK'nin açıklamasına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Son günlerde halkın cebine göz diken fon krizine ilişkin... Bir diğer ifadeyle, bu kara düzenin iktidarında yaşanan, Türkiye tarihinin en büyük finans 'tokatçılığı'! Peki kamuya çıkabilecek faturanın boyutu ne? Asıl soru bu!

Şöyle bir 18 Eylül'e gidelim... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 18 Eylül'de tasarruf finansman sisteminde şu anda bir sorun olmadığını söyledi. Aynı yayında, yaşananların sınırlı sayıdaki fondaki kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını ve 'borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun olmadığını' ifade etti. (NTV yayını)

Bugün önümüzdeki resmi tablo şu: 7 portföy yönetim şirketi, 131 tasfiye edilecek fon, 455 bin 758 tekil yatırımcı.

Devam edelim... Tasfiye kapsamındaki fonların toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 891 milyar TL. Tasfiye sonunda bu varlıkların ne kadarı gerçek değerinden nakde çevrilebilecek? Örneğin 891 milyar TL'lik portföyde yüzde 20 değer kaybı 178,2 milyar TL, yüzde 30 değer kaybı 267,3 milyar TL, yüzde 40 değer kaybı 356,4 milyar TL, yüzde 50 değer kaybı 445,5 milyar TL yatırımcı açığı anlamına gelir.

891 milyar TL'lik portföyde tasfiye kaybının yüzde 20–30 arasında gerçekleştiğini ve devletin yatırımcı açığını tamamen üstlendiğini varsayarsak 178–267 milyar TL arasında brüt bir kamu riski ortaya çıkabilir. 2001'deki yaklaşık tahsilat oranını yalnızca mekanik bir karşılaştırma olarak uygularsanız, geriye yaklaşık 116–175 milyar TL düzeyinde bir yük kalabilir.

455 bin 758 yatırımcı var. 891 milyar TL civarında portföy büyüklüğü var. 2025'in son çeyreğinden beri bilinen olağan dışı fiyat hareketleri var. SPK var. Borsa İstanbul'un gözetim sistemi var. Denetim ve Gözetim Kurulu var. Denetim Komitesi var. Riskin Erken Saptanması Komitesi var. Finansal İstikrar Komitesi var.

Şimdi kamuoyunun cevap beklediği mesele şu: Kim, neyi, ne zaman gördü? Hangi kurum ne yaptı? Hangi tedbir neden gecikti? Tasfiye sonunda kaç lira geri dönecek? ve en önemlisi, ortaya çıkacak faturanın ne kadarı yatırımcıya, ne kadarı kamuya kalacak? Bu soruların tamamı, isim isim ve kurum kurum açıklığa kavuşturulmalı.

Öte yandan, henüz 23 Eylül 2026 itibarıyla kamuya açık resmi kaynaklarda, mevcut fon soruşturmasında adı geçen şirketlere TMSF'nin kayyım olarak atandığını gösteren bir karar da bulunmuyor.

Fabrikalar kapanıyor. Sanayici, iş insanları kan ağlıyor. Faizlerini ödeyemiyor, borçlarını çeviremiyor, üretimi ayakta tutmakta zorlanıyor. Ama iktidarın gençlik kollarından yetişen, bu halkı 'tokatlayanlar' bitmiyor!"