Yeni Taşkent\'te 2,5 milyar dolarlık 10 projenin temeli Mirziyoyev\'in katılımıyla atıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başkent Taşkent'in bitişiğinde inşa edilen Yeni Taşkent'te toplam 2,5 milyar dolar değerindeki 10 büyük projenin temel atma törenine katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Yeni Taşkent'te yapımı tamamlanan bazı tesislerin açılışını yaptı ve yeni projelerin inşasına başlama törenine iştirak etti.

Mirziyoyev, 2,5 milyar dolar değerindeki 10 büyük projeyle ilgili temel atma töreninde yaptığı konuşmada, toplam 20 bin hektarlık alanda inşa edilmesi planlanan Yeni Taşkent'in ilk etabında 6 bin hektarlık alanda toplam 50 milyar dolarlık yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Mirziyoyev, söz konusu yatırımların yeni şehrin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni Taşkent'te bugüne kadar 2 milyar dolarlık çalışmanın tamamlandığını aktaran Mirziyoyev, konutların yanı sıra üniversiteler, kütüphane ve amfitiyatro inşa edildiğini kaydetti.

Mirziyoyev, şehrin inşasında görev alan inşaatçılara, mühendislere, proje tasarımcılarına ve yabancı ortaklara teşekkür etti.

Yeni projeler kapsamında konut ve kamu binalarının yanı sıra iş ve alışveriş merkezleri, oteller, hastane, hizmet binaları ve altyapı tesisleri yapılacak.

Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden şirketlerin katılımıyla hayata geçirilecek projelerin, Yeni Taşkent'in iş, turizm ve kültür merkezi olarak gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kentte 2 bin hektar yeşil alan ve 500 hektar rekreasyon alanı oluşturulması, yeşil bina standartları doğrultusunda 150 milyon metrekare konut ve ticari alan inşa edilmesi planlanıyor.

Törende ayrıca konut, üniversite, kamu binaları ve altyapı tesislerinin de aralarında bulunduğu toplam 1 milyar dolar değerindeki 7 tesis hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törenin ardından Yeni Taşkent'in inşaatında yer alan yatırımcı ve iş insanlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.