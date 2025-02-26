Yeni Yargı Reformu Düzenlemeleri - Son Dakika
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Yeni Yargı Reformu Düzenlemeleri

Yeni düzenlemelerle ATM ve telefon abonelikleri üzerindeki denetimler artırılıyor, suçlar önleniyor.

26.02.2025 11:37
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(ANKARA) - 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bilişim suçlarına yönelik yeni düzenlemelerle, yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak, tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak, vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak'ta açıklanan, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi ile banka işlemleri ve telefon aboneliklerine sıkı denetim getiriliyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin üçüncü amacı olan "Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması" kapsamında, banka ve finans kuruluşlarıyla telefon abonelikleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

Düzenlemeyle banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamının genişletilerek sorumluluklarının artırılması, banka, finans kuruluşlarıyla mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülüklerle bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi hedefleniyor. Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.

"Banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında çipli kimlik belgesi doğrulanmadan hesap açılamayacak"

Bakanlığın açıklamasına göre, yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate CMK'nın 128'inci maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

Yapılacak düzenlemeler kapsamında ayrıca banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında çipli kimlik belgesi doğrulanmadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az iki yıl süreyle saklanacak.

"Telefon abonelikleri güncellenecek"

Açıklamaya göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapılacak yeni düzenlemelerle, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Kaynak: ANKA

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