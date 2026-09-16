Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, ormanda saklanan çocukların annelerinden özür diledi - Son Dakika
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Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, ormanda saklanan çocukların annelerinden özür diledi

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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, babaları tarafından yaklaşık 4 yıl ormanda saklanan çocuklardan ve endişeleri kurumlarca göz ardı edilen annelerinden özür diledi. Luxon, Eylül 2025'te bulunan çocuklarla ilgili soruşturma raporunun kurumların iyi yönlendirilmediğini gösterdiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, babaları tarafından neredeyse 4 yıl boyunca ormanda saklanan çocuklardan ve şikayetlerine gerekli karşılığı alamayan annelerinden özür diledi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tom Phillips adlı babanın kendi çocuklarını yıllarca ormanda sakladığı vakayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların Eylül 2025'te bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra dün yayımlanan soruşturma raporunu okuduğunu belirten Luxon, duruma müdahale etmesi gereken kurumların "iyi yönlendirilmediğinin belli olduğunu" ifade etti.

Başbakan Luxon, raporun "geliştirilmesi gereken" yönleri açıkça gösterdiğini söyleyerek, "Bu durumun çocuklar üzerindeki etkisinden dolayı özür diliyoruz." dedi.

Luxon ayrıca çocukların annesinin ilgili kurumları yıllarca uyarmaya çalışması ancak endişelerine gereken dikkatin verilmemesi nedeniyle de özür diledi.

Babalarıyla yıllarca ormanda yaşamışlardı

Yeni Zelanda'da Tom Phillips isimli baba, Aralık 2021'de 5, 7 ve 8 yaşlarındaki üç çocuğuyla kayıplara karışmıştı.

Yaklaşık dört yıl sonra, Eylül 2025'te Waikato bölgesindeki ormanlık alanda çocuklarla birlikte bulunan Phillips, polisle girdiği çatışmada ölmüştü.

Çocukların bu süreçte 1358 gün boyunca babalarıyla ormanda saklandıkları anlaşılmıştı.

Soruşturmaya ilişkin 15 Eylül'de yayımlanan raporda, çocukların anne tarafından akrabalarının endişelerinin "kurumlar tarafından uzun süre göz ardı edildiği" saptanmıştı.

Raporda, yetkililerin daha kapsamlı yaklaşımlarının "çocukların kaybolmasını önleyebileceği" ve "daha erken bulunmalarını sağlayabileceği" ortaya konmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, ormanda saklanan çocukların annelerinden özür diledi - Son Dakika

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