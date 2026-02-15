Yeni Zelanda'da Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Zelanda'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

15.02.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Adası'nda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle beş bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası başta olmak üzere geniş kesiminde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda uyarı yayımlanırken, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Tararua Bölgesi Belediye Başkanı Scott Gilmore'un, beklenen kötü hava koşulları öncesinde bölge genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Böylece Tararua dahil Waipa, Otorohanga, Manawatu ve Rangitikei olmak üzere toplam beş bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (MetService), Manawatu ve Ruapehu bölgelerinin bazı kesimleri için kırmızı seviye şiddetli yağış uyarısı yayımladı.

Uyarıda, rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği, sel, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.

Haberlerde, Gisborne ve çevresinde de halka plajlardan uzak durma çağrısı yapılırken, bazı ana yolların kapandığı ve kısmi tahliyelerin başladığı aktarıldı.

Yetkililer, Waikato bölgesinde selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Air New Zealand ise şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle Wellington bölgesinde uçuşlarda gecikme ve iptal yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda 22 Ocak'ta şiddetli yağış sonucu toprak kayması meydana gelmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yeni Zelanda, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:51:30. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.