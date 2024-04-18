Yeni Zelanda, Temiz Enerjiyle Emisyonları Düşürmeye Kararlı - Son Dakika
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Yeni Zelanda, Temiz Enerjiyle Emisyonları Düşürmeye Kararlı

Yeni Zelanda'da son verilere göre, temiz enerji kullanımı ülkenin en düşük yıllık brüt emisyonuna ulaşmasına yardımcı oldu. Yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefleyen hükümet, emisyonları azaltma konusunda iddialı bir hedef açıkladı.

18.04.2024 12:38
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WELLİNGTON, 18 Nisan (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da son veriler temiz enerjinin ülkenin 1999'dan bu yana en düşük yıllık brüt emisyona ulaşmasına yardım ettiğini gösterirken, hükümet ise yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkarmaya kararlı olduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda'da Perşembe günü yayımlanan en son Sera Gazı Envanteri (1990-2022), brüt emisyonların 2022 yılında 78,4 milyon ton karbondioksit eşdeğerine düşerek 2021 yılına kıyasla yüzde 4 azaldığını gösterdi.

İklim Değişikliği Bakanı Simon Watts, verilerin, 2022 yılında yenilenebilir enerjinin daha yüksek miktarda olmasının brüt emisyonların düşmesine kilit önemde katkı sağladığını gösterdiğini söyledi.

2022 yılında Yeni Zelanda'nın elektriğinin yaklaşık yüzde 90'ının yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belirten Watts, bu olumlu gidişatı sürdürmek için yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarmak üzere çalışmalara başlandığını kaydetti.

Bakan, hükümetin emisyonlardaki düşüş eğilimini sürdürmek için ülkenin 2050'de net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu olarak net sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde iddialı bir hedef açıkladığını belirtti.

Watts, emisyonları azaltmak üzere yeni ve yenilikçi yollar bulmak için işletmelerin, toplulukların ve Yeni Zelandalıların liderliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda hükümeti, bu on yılın ikinci yarısında emisyon bütçelerinin nasıl karşılanacağını belirlemek üzere 2024 yılı sonunda ikinci emisyon azaltma planını sunacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda, Temiz Enerjiyle Emisyonları Düşürmeye Kararlı - Son Dakika

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