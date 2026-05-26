Yenice Köyü'nde Helva Kesme Geleneği Yaşatılıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde "helva kesme geleneği" sürdürülüyor.

Köyde ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, mezarlığa götürülüp poşetlere konuluyor.

Hazırlanan helva poşetleri, köyün gençleri tarafından mezarlıkta düzenlenen programa katılanlara dağıtılıyor. Kur'an-ı Kerim okumasından sonra dua ediliyor, ardından vatandaşlar kabristanlığı ziyaret ediyor.

Köy muhtarı Kazım Zorbozan, geleneklerinin tam olarak ne kadar süredir yapıldığını bilen bulunmadığını belirterek, "Köyümüzün en yaşlısı dahi bu geleneğin ne zaman başladığını bilmiyor. Biz de bu adetin bizden sonraki nesillere ulaşmasını sağlamak için yapmaya devam ediyoruz." dedi.