Yeniden Refah: AKP ile İttifak Yok

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Önümüzdeki seçimler ve olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP ile yeni bir ittifak sürecinin olmayacağını bizzat Genel Başkanı'mız ifade etmişti. Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki seçimler erken de yapılsa zamanında da yapılsa Türkiye'nin gelecek seçimlerde AKP ve CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılması gerektiğine inanıyoruz. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi birleşiyor ve bir ortak isim altında yola devam etme kararının altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin bu anlamda bir birleşmeye olumlu bakmadığını ifade ettik" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısından sonra basın toplantısı düzenledi. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Kılıç, enflasyonun hızla yükselmesi ve alım gücünün düşmesiyle birlikte sürdürülebilir bir ekonomi olmadığını, bu sebeple de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Önümüzdeki seçimlerde AKP ile herhangi bir ittifak yapılmayacağını ifade eden Kılıç, Türkiye'nin gelecek seçimlerde AKP ve CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılması gerektiğine inandığını söyledi.

Kılıç'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün itibarıyla açlık sınırı 21 bin liraya dayanmış bulunmaktadır. Asgari ücret hala 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. 12 bin 500 lirayla kira mı, fatura mı ödenecek; mutfak masrafları mı karşılanacak, çoluk çocuğun ihtiyaçlarına mı bakılacak? Açlık sınırının altında yaşayan bir ülke olmayı bizler hak etmiyoruz. Acilen önlem alınmalıdır, kaynak bulunmalıdır.

İsrail terör kabinesi 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yaptığı insanlık dışı soykırımı bugün Lübnan'a taşımış bulunmaktadır. Lübnan'da da siviller hedef durumdadır, sivil yerleşimlere hedef gözetilerek bombalar yağdırılmaktadır, hava saldırıları düzenlenmektedir, siber saldırıların yerini hava saldırıları almış durumdadır. Gazze'ye ilk bomba atıldığında söylediğimiz şuydu: Sıra Lübnan'da. Bugün Lübnan'a bomba atılırken söylediğimiz şudur: Sıra çevredeki diğer bugün ses çıkarmayan Müslüman ülkelerdedir ve bu sırayal bu şekilde devam edecek. Çünkü İsrail devlet terörünü hükümet politikası haline getirmiş, bir terör kabinesi tarafından yönetilmektedir. Bugün topyekün ve eş zamanlı harekete geçilmezse İsrail denen terör devletini durdurmak için yarın çok geç olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin İsrail terör kabinesinin yapmakta olduğu zulüm ve soykırımlar karşısında alacağı her türlü radikal kararı desteklediğimizi ve destekleyeceğimizi ifade ediyorum.

"Türkiye'nin gündeminde erken seçim girmesi kaçınılmaz"

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, yüksek enflasyon, yüksek faizler, patlayan kredi kartları, kapanan işyerleri karşısında Türkiye ekonomisinin daha fazla sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Sayın Mehmet Şimşek kendisine açılan krediyi değerlendirememiş, gidişatı değiştirememiş, borç-faiz sarmalından Türkiye'yi çıkaramamış, ülke içine ve yurtdışına güven verecek dönüşümleri, hukuk desteğini sağlayamamıştır. Hal böyleyken Türkiye'nin gündeminde erken seçim girmesi kaçınılmazdır. Önümüzdeki yılın sonbaharında veya takip eden yılın ilkbaharında ülkemizin ortak bir mutabakatla erken seçim zeminine taşınması gerektiğini düşünüyoruz. 23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihininin erken seçim için doğru bir zamanlama olacağını paylaşıyoruz.

Önümüzdeki seçimler ve olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP ile yeni bir ittifak sürecinin olmayacağını bizzat Genel Başkanı'mız ifade etmişti. Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki seçimler erken de yapılsa zamanında da yapılsa Türkiye'nin gelecek seçimlerde AKP ve CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılması gerektiğine inanıyoruz.

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi birleşiyor ve bir ortak isim altında yola devam etme kararının altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin bu anlamda bir birleşmeye olumlu bakmadığını ifade ettik. TBMM'de grup kurma arayışlarına yönelik olarak ne yönde adım atarız... Siyaset açık kapılarla yapılır; kapalı kapılarla, sıkılı yumruklarla ileriye bakmak mümkün değildir. Bu çerçevede partimizin kapıları gelecek tekliflere açıktır."