Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay\'da Reyhanlı TSO yönetimiyle görüştü

(HATAY) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay'da Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Partinin paylaşımında, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.