Yeniden Refah Partisi Kongresi Yapıldı

Yeniden Refah Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor'un katılımıyla yapıldı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Zor, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"Milli Görüş" düsturuyla, el birliğiyle güzel hizmetlere imza atacaklarını dile getiren Zor, yeni yönetime görevlerinde başarı diledi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kütükoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Sadettin Çakmakcı da kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Çakmakcı, yeniden başkanlığa seçildi.