Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına tepki - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in belediye başkanlarının kendi iradeleriyle partiye katıldığı iddiasına tepki gösterdi.

14.08.2024 17:55  Güncelleme: 18:00
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(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Belediye başkanları kendi öz iradeleriyle partimize katılıyor" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e "Yeniden Refah Partisi'nden kendi hür iradeleriyle Ak Parti'ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile Ak Parti'ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz" diye tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Belediye başkanları kendi öz iradeleriyle partimize katılıyor" sözlerine tepki gösterdi. Altınöz'ün paylaşımı şöyle:

"Sayın Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'nden kendi hür iradeleriyle Ak Parti'ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile Ak Parti'ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz. Dahası, o ilçelerdeki vatandaşlarımız da bu ahlak yoksunu siyasetin farkında ve uygulamalarınız o vatandaşlarımızın da şu anda ana gündemi durumundadır. Sn. Çelik, Eğer cesaretiniz varsa, kendinizi en rahat ifade edeceğiniz, yandaşınız olan bir televizyon kanalında sizi karşılıklı canlı yayına davet ediyorum. Sonuçta siz Türkiye'nin 2. büyük partisini temsil ediyorsunuz; biz de 3. büyük partisini temsil ediyoruz. Oturup şöyle enine boyuna bir konuşmamız çok iyi olmaz mı? Tüm iddialarınızı konuşalım. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve bizi ikna etmek için ittifak taahhüdünü (protokolünü) nasıl imzaladığınızı, sonra o şartların hiçbirini yerine getirmeyişinizi ve millet gerçek yüzünüzü görmesin diye Yeniden Refah'a durmaksızın nasıl operasyon çekmeye çalıştığınızı da konuşalım! Buyurun, Hodri Meydan! Sn. Çelik, Belediyelerimizi çalarak bizden bir şey eksiltmediniz ama kamuoyunda kendi karizmanızı fena çizdirdiniz."

Kaynak: ANKA

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