Yeniden Refah Partisi'nden Karapürçek Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Murat Çoruhlu Göreve Başladı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nden Karapürçek Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Murat Çoruhlu Göreve Başladı

Yeniden Refah Partisi\'nden Karapürçek Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Murat Çoruhlu Göreve Başladı

Yeniden Refah Partisi'nden Karapürçek Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çoruhlu, mazbatasını alarak görevine başladı. Çoruhlu, eski başkan Orhan Yıldırım'dan görevi devraldı. Törende konuşan Çoruhlu, hizmetlerinden dolayı Orhan Yıldırım'a teşekkür etti. Yıldırım ise görevi gönül rahatlığıyla devrettiğini belirterek, Çoruhlu'yu tebrik etti.

09.04.2024 18:43
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Yeniden Refah Partisi'nden Karapürçek Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çoruhlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Akyazı Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Çoruhlu, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende eski başkan Orhan Yıldırım'dan görevi devraldı.

Öğretmeninden görevi devraldığı için gurur duyduğunu dile getiren Çoruhlu, "İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz. Karapürçek'e taş taş üstüne koyan, hizmet eden kim varsa Allah ondan razı olsun. Yükümüz ağır, bu sorumluluk bilincinde hizmet edeceğiz. Hizmetlerinden dolayı Orhan hocama da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yıldırım da Çoruhlu'yu tebrik ederek, "Toplam 4 dönem 20 sene görev yaptığım başkanlıkta farklı farklı meclis üyeleriyle, belediye personeliyle çalıştık, herkese teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla, borçsuz ve başım dik şekilde görevi devrediyorum. Öğrencim Mehmet Murat Çoruhlu ve meclis üyelerini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Törene, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hidayet Kaya, MKYK üyesi Cafer Azaklı, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi'nden Karapürçek Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Murat Çoruhlu Göreve Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nden Karapürçek Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Murat Çoruhlu Göreve Başladı - Son Dakika
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