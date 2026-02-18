Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Son Kez Toplandı. - Son Dakika
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Son Kez Toplandı.

18.02.2026 15:31  Güncelleme: 16:51
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, TBMM'de düzenlenen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, terörsüz bir Türkiye için yasal düzenlemelerin adalet prensipleri çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Bekin, farklı etnisiteler arasındaki bağların barış ve adaletin sağlanmasında önemli olduğunu belirtti.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "'Terörsüz Türkiye' konusunda atılacak adımların ve yasal düzenlemelerin her türlü siyasi hesap ve çıkarlar dışında, adalet ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde kurulabileceği konusundaki inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Türkiye'deki farklı etnisiteler arasındaki sarsılmaz bağlar ve müşterek geçmiş, mevcut sorunun çözümünde ve büyük açmazlara neden olan fasit daireden çıkılmasında en güçlü yapı taşını oluşturacaktır. Bu bağlamda yapılacak olan kapsayıcı ve kucaklayıcı yasal düzenlemelerle adil ve kalıcı barışın sağlanması ve engellerin ortadan kalkmasıyla müşterek gaye ve hedeflere daha kolay ulaşmamızı mümkün olacaktır" dedi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün 21'inci ve son kez toplandı. Toplantıda söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, şöyle konuştu:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir yıldan beri büyük özveriyle ülkemizin üzerinde ağır bir karabasan olarak süregelen başta terör olmak üzere kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlar zincirini oluşturan her türlü olumsuzlukların ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yolunda ortaya koyduğu irade, ademi mevcudiyeti barış ve adalet iklimini güçlendirecek yasal zeminin oluşmasında en önemli yapı taşı olduğunu açıkça ifade etmek isteriz."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai hedefin tarafsız, adil ve yapıcı bir iklimde suhuletle ulaşması yolunda büyük gayret gösteren Gazi Meclis'imizin kıymetli Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere komisyonu oluşturan tüm vekil kardeşlerimize teşekkür eder, barış ve kardeşliğin pekiştirilmesi yolunda üstlenilen bu ulvi görevin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

"Daha duyarlı ve yapıcı politikalar ortaya koymak gerekir düşüncesindeyiz"

'Terörsüz Türkiye' konusunda atılacak adımların ve yasal düzenlemelerin her türlü siyasi hesap ve çıkarlar dışında, adalet ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde kurulabileceği konusundaki inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Türkiye'deki farklı etnisiteler arasındaki sarsılmaz bağlar ve müşterek geçmiş, mevcut sorunun çözümünde ve büyük açmazlara neden olan fasit daireden çıkılmasında en güçlü yapı taşını oluşturacaktır. Bu bağlamda yapılacak olan kapsayıcı ve kucaklayıcı yasal düzenlemelerle adil ve kalıcı barışın sağlanması ve engellerin ortadan kalkmasıyla müşterek gaye ve hedeflere daha kolay ulaşmamızı mümkün olacaktır. Ülkemizin barış ve istikrarını zedelemeye yönelik her türlü tahrik edici söylem ve eylem ve emrivakilerin kalıcı barış yolunda atılmakta olan adımları engellemeye ve ihtilafları büyütmeye yönelik olacağından bu konuda daha duyarlı ve yapıcı politikalar ortaya koymak gerekir düşüncesindeyiz.

"Kayyum uygulaması yerine Meclis tarafından üyeler arasından seçilecek bir kişinin vekalet etmesini biz önemsiyoruz"

Sandıkla, milletimizin oylarıyla gelmiş bulunan birçok belediye başkanlarımız şu anda AHİM uygulamalarıyla görevden uzaklaştırılmasının da bir an önce ortadan kaldırılması ve burada özellikle kayyum uygulaması yerine meclis tarafından üyeler arasından seçilecek bir kişinin Meclis Başkanına vekalet etmesini biz önemsiyoruz. ve bu uygulamanın da hiç vakit kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmesini çok büyük bir zaruret olduğunu ve barışa da büyük bir ivme kazandıracağını burada ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

