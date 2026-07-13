Yenidoğan Çetesi Davası'nda 9. Duruşma

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarının alınması ile yarın devam edecek.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başlayan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bugün görülen 9'uncu duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alındı.

'SORUŞTURMA SAVCISI DİĞER BEBEKLERDEN OTOPSİ RAPORU ALMADI'

Tutuklu sanık doktor Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, "Serdorava bebek ve 7 bebek yönünden yaşayamayacaklarına dair rapor hazırlandı. Soruşturma savcısı sadece 1 bebekten otopsi raporu almıştır. Diğer bebeklerden otopsi raporu almadı. Bir bebeğin açlıktan öldüğüne dair illiyet bağı bulunabilecek bir husus raporda belirtilmemiştir. Olayların SGK'dan para almak amacıyla gerçekleştiği iddia edilmektedir, ancak yabancı uyruklu aileler bakımından SGK'dan para alınması söz konusu değildir. Raporda Kırçiçek bebeğin ölümünde illiyet bağı bulunduğu belirtilirken, ilacın dozunun düşük verilmesinin tıbbi hata olduğu ifade edilmekte, ancak bebeğin bu nedenle öldüğü yönünde kesin bir değerlendirmeye yer verilmemektedir. Ayrıca raporda 34 doktorun imzası bulunmasına rağmen tek bir neonatoloji uzmanının imzası yer almamaktadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

'RAPORDA ALİ DİRİK YÖNÜNDEN BİR DOKTOR HATASINDAN BAHSEDİLMEMİŞTİR'

Tutuklu sanık doktor Ali Dirik'in avukatı Nurşen Genç Erdem, "500 gram doğan Kaya bebeğin yaşama ihtimali olanaksız olarak görülmektedir. Adli Tıp Kurumu da bu duruma dikkat çekmiştir. Bu vaka, başından itibaren çok yüksek mortalite riskine sahiptir. Kaya bebeğin sevk sürecinin 4 saat gibi uzun bir süreyi bulması da bebeğin ölümünde önemli bir etkendir. Doktorların iddiası, bu bebeklerin ölümünün önlenemeyeceği yönündedir. Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu raporunda Ali Dirik yönünden herhangi bir doktor hatasından bahsedilmemiştir. Kaya bebeğin ölümünü annenin durumundan ayrı değerlendiremeyiz. Müvekkilim 19 aydır özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Müvekkilimin tutukluluğunun devamına ilişkin kararın gerekçesini öğrenmek istiyoruz. Müvekkilimin tutukluluk haline son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarının savunmalarının alınması ile yarın görülmeye devam edecek.