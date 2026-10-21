Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, parti değiştiren belediye başkanlarını eleştirdi

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Buradan oraya geçip, oradan buraya geçmenin, siyasetin kalitesini düşürdüğüne inanıyorum. Demokrasi, muhalefetiyle, iktidarıyla bütün vatandaşların tek umudu. 'Ben daha iyi yönetileyim. Ben milli gelirden daha iyi payım alayım. Ayrım yapmadan bütün halkı kucaklayayım' düşüncesiyle insanlar öyle bir adayı bulmak için yerel yönetimlerde şahsa oy veriyor. ve onu da ondan bekliyor seçim müddetince. Verdiği sözleri yerine getirerek muhalefette de iş yapabilir, iktidarda da iş yapabilir" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Belediyeler Birliği'nde ne yazık ki bu dönem üçüncü başkanı seçtiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Hanım akıllı biri, duyarlı, belediyeciliği iyi anlayan bir belediye başkanı. Ustası da büyük, Sayın Yılmaz Büyükerşen. Ben belediyelerimizin bugünkü içinde bulunduğu sorunlara Belediyeler Birliği'nin daha olumlu görevler yapacağına, daha iyi onları dinleyip olan kaynakları veya eğitim programlarını doğru yönlendireceğine inanıyorum. Ayşe Hanım'a başarılar diliyorum. İnşallah muhalefetiyle, iktidarıyla, bütün belediyelerimiz bu dönem başarılı olur" diye konuştu.

"GÖREV BİTENE KADAR SÖZÜMÜZDE DURMAMIZ GEREK"

Fethi Yaşar, belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Normal bir vatandaşın siyaseti değiştirmesi, bir partiden bir partiye uygun görmediyse geçmesi olağan. Ama bizler, seçimlere girdiğimizde belli bir siyasi partinin üyelerinin, yönetimlerinin desteğiyle seçime giriyoruz. Görevimiz bitesiye kadar o sözümüzün üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum. Ama ne yazık ki bunlar oluyor. Dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak.

Partimi değiştirebilirim, ama görevim bittikten sonra başka bir partiden aday olabilirim. Onlara verdiğim sözü tutabilirim. Bu olağan karşılanır vatandaşta da arkadaşları, dostlarında da. Ama buradan oraya geçip, oradan buraya geçmenin, siyasetin kalitesini düşürdüğüne inanıyorum."

"YEREL YÖNETİMLERDE İNSANLAR ŞAHSA OY VERİYOR"

Siyasetin çok önemli olduğunu, demokrasiyi beslediğini vurgulayan Başkan Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"Demokrasi, muhalefetiyle, iktidarıyla bütün vatandaşların tek umudu. Sandığa niye gidiyor, 'Ben daha iyi yönetileyim. Ben milli gelirden daha iyi payım alayım. Benim kentlerim daha güzel olsun. Sorunları kentlerin bitsin. Ayrım yapmadan bütün halkı kucaklayayım' düşüncesiyle, insanlar öyle bir adayı bulmak için yerel yönetimlerde şahsa oy veriyor ve onu da ondan bekliyor seçim müddetince. Verdiği sözleri yerine getirerek, muhalefette de iş yapabilir, iktidarda da iş yapabilir.

Demokrasi zaten çok renkli bir çiçek. Hepimiz o renklerin hepsine saygı duyuyoruz. ya o düşüncede olmak ayrı, o düşünceye saygı göstermek ayrı. Bunu başaramadı demokrasi 100 yıldır. Bunu başardığımız gün, Türkiye milli gelir dağılımında da düzeltir, bugünkü sıkıntılar da gider. Türkiye'de barış, sevgi, kardeşlik de egemen olur. İnşallah öyle bir Türkiye'yi, hep beraber bütün siyasetçiler aklını başına toplayarak yapacağız. Çünkü başka Türk milletinin yaşayacağı bir ülke yok. Hepimiz burada yaşayacağız."