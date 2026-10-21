Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, parti değiştiren belediye başkanlarını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, parti değiştiren belediye başkanlarını eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye başkanlarının parti değiştirmesinin siyasetin kalitesini düşürdüğünü söyledi. Yaşar, görev bitene kadar verilen sözde durulması gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerde insanların şahsa oy verdiğini ifade etti.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Buradan oraya geçip, oradan buraya geçmenin, siyasetin kalitesini düşürdüğüne inanıyorum. Demokrasi, muhalefetiyle, iktidarıyla bütün vatandaşların tek umudu. 'Ben daha iyi yönetileyim. Ben milli gelirden daha iyi payım alayım. Ayrım yapmadan bütün halkı kucaklayayım' düşüncesiyle insanlar öyle bir adayı bulmak için yerel yönetimlerde şahsa oy veriyor. ve onu da ondan bekliyor seçim müddetince. Verdiği sözleri yerine getirerek muhalefette de iş yapabilir, iktidarda da iş yapabilir" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Belediyeler Birliği'nde ne yazık ki bu dönem üçüncü başkanı seçtiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Hanım akıllı biri, duyarlı, belediyeciliği iyi anlayan bir belediye başkanı. Ustası da büyük, Sayın Yılmaz Büyükerşen. Ben belediyelerimizin bugünkü içinde bulunduğu sorunlara Belediyeler Birliği'nin daha olumlu görevler yapacağına, daha iyi onları dinleyip olan kaynakları veya eğitim programlarını doğru yönlendireceğine inanıyorum. Ayşe Hanım'a başarılar diliyorum. İnşallah muhalefetiyle, iktidarıyla, bütün belediyelerimiz bu dönem başarılı olur" diye konuştu.

"GÖREV BİTENE KADAR SÖZÜMÜZDE DURMAMIZ GEREK"

Fethi Yaşar, belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Normal bir vatandaşın siyaseti değiştirmesi, bir partiden bir partiye uygun görmediyse geçmesi olağan. Ama bizler, seçimlere girdiğimizde belli bir siyasi partinin üyelerinin, yönetimlerinin desteğiyle seçime giriyoruz. Görevimiz bitesiye kadar o sözümüzün üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum. Ama ne yazık ki bunlar oluyor. Dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak.

Partimi değiştirebilirim, ama görevim bittikten sonra başka bir partiden aday olabilirim. Onlara verdiğim sözü tutabilirim. Bu olağan karşılanır vatandaşta da arkadaşları, dostlarında da. Ama buradan oraya geçip, oradan buraya geçmenin, siyasetin kalitesini düşürdüğüne inanıyorum."

"YEREL YÖNETİMLERDE İNSANLAR ŞAHSA OY VERİYOR"

Siyasetin çok önemli olduğunu, demokrasiyi beslediğini vurgulayan Başkan Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"Demokrasi, muhalefetiyle, iktidarıyla bütün vatandaşların tek umudu. Sandığa niye gidiyor, 'Ben daha iyi yönetileyim. Ben milli gelirden daha iyi payım alayım. Benim kentlerim daha güzel olsun. Sorunları kentlerin bitsin. Ayrım yapmadan bütün halkı kucaklayayım' düşüncesiyle, insanlar öyle bir adayı bulmak için yerel yönetimlerde şahsa oy veriyor ve onu da ondan bekliyor seçim müddetince. Verdiği sözleri yerine getirerek, muhalefette de iş yapabilir, iktidarda da iş yapabilir.

Demokrasi zaten çok renkli bir çiçek. Hepimiz o renklerin hepsine saygı duyuyoruz. ya o düşüncede olmak ayrı, o düşünceye saygı göstermek ayrı. Bunu başaramadı demokrasi 100 yıldır. Bunu başardığımız gün, Türkiye milli gelir dağılımında da düzeltir, bugünkü sıkıntılar da gider. Türkiye'de barış, sevgi, kardeşlik de egemen olur. İnşallah öyle bir Türkiye'yi, hep beraber bütün siyasetçiler aklını başına toplayarak yapacağız. Çünkü başka Türk milletinin yaşayacağı bir ülke yok. Hepimiz burada yaşayacağız."

Kaynak: ANKA
Fethi YaşarPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
Eşref Fakıbaba’dan Müsavat Dervişoğlu’nu kızdıracak sözler Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti’den hem milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a gidecek mi Kendisi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi? Kendisi açıkladı
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:17:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, parti değiştiren belediye başkanlarını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei